В Саратовском филиале АО «Ситиматик» заработал электронный секретарь «Ксюша». Все обратившиеся в контакт-центр регоператора жители области сразу слышат ее голос, который помогает посредством меню системы связаться с нужным сотрудником, если известен добавочный номер, подбирает специалиста филиала по тематике вопроса или соединяет с оператором контакт-центра.

Развитие систем взаимодействия с потребителями в социальных сетях и оптимизация работы специалистов контакт-центра уже позволила значительно упростить прием оперативных обращений по вопросам оказания услуги по обращению с ТКО и организовать быструю передачу информации в соответствующие подразделения регоператора.

«Мы выстраиваем удобную систему взаимодействия со всеми категориями потребителей в соответствии с развитием информационных технологий, способов передачи и получения данных. Прислушиваемся к обратившимся жителям и будем только расширять возможности взаимодействия для быстрого и качественного решения всех вопросов. В эпоху развития интернета мы привыкли к быстрому получению ответов и реагированию на возникающие ситуации. Появление «Ксюши», а это самое популярное имя среди наших сотрудниц, один из элементов нашей системы оперативной работы с потребителями», – рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик» Михаил Андреев.

Напомним, что обратиться в контакт-центр физические и юридические лица могут по телефону: 8 (8452) 25-64-90. Специалисты ответят на вопросы по заключению договоров, примут заявку на вывоз отходов, расскажут о работе региональной системы обращения с ТКО, тарифах и окажут помощь по множеству других вопросов. Обратиться по вопросам начислений за услугу по обращению с ТКО, корректировке лицевого счета можно к оператору начислений по телефону: 8 (8452) 57-35-55.