Для удобства граждан и урегулирования вопросов, касающихся расчета и начислений за услугу регионального оператора АО «Ситиматик», а также в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), ПАО «Саратовэнерго» напоминает, что все вопросы по расчётам за ТКО можно решить в заочном режиме, без посещения клиентских офисов – обратившись по телефону +7 (8452) 57-35-55 или по электронной почте eirc@sarenergo.ru. При этом обработка обращений осуществляется оперативно, с возможностью оценки качества обслуживания.

Дистанционно можно получить разъяснения по вопросам порядка начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, внести изменения в лицевые счета для перерасчета в соответствии с предоставленными документами, получить платежный документ для внесения платы и т.д. Все необходимые изменения при наличии у абонента подтверждающих документов будут вноситься в базу данных в режиме «онлайн».

Также саратовцы могут обратиться в офис обслуживания абонентов Саратовского филиала АО «Ситиматик» (ул. Валовая, д. 2/10) и в клиентский офис ПАО «Саратовэнерго» (ул. Рабочая, 22). Жителей Саратовской области принимают в клиентских офисах ПАО «Саратовэнерго» во всех районах Саратовской области. С полным перечнем адресов пунктов обслуживания и режимом работы можно ознакомиться по ссылке https://www.saratovenergo.ru/about/contacts/territorial-divisions/.

ПАО «Саратовэнерго» отмечает, что прием граждан в офисах компании осуществляется строго по предварительной записи при наличии масок и соблюдении социальной дистанции. На сайте www.saratovenergo.ru в разделе «Запись на прием» необходимо в теме обращения выбрать «Расчеты по ТКО» и определить время для посещения территориального офиса компании, либо позвонить по тел. +7 (8452) 69-45-45.

По всем вопросам, не связанным с начислениями или предварительной записью на прием, обращаться в АО «Ситиматик» по тел. (8452) 25-64-90.