Саратовский филиал АО «Ситиматик» в формате бета-тестирования запустил личный кабинет для абонентов – физических лиц. Потребители могут воспользоваться им после регистрации на сайте: citymatic64.aisgorod.ru или нажав на кнопку «Личный кабинет» на сайте 64.citymatic.ru.

Выполнив действия для регистрации в кабинете, необходимо перейти в раздел «Лицевые счета» и добавить номер своего счета, который был присвоен и отображен на любом ранее полученном платежном документе. После этого требуется выбрать в разделе «Лицевые счета» свой добавленный счет, перейти в него, выбрать «Справки», затем «Извещение на оплату». В загрузившемся окне появится актуальный платежный документ в формате pdf, доступный для печати и сохранения.

Информация об оплатах по лицевому счету обновляется в личном кабинете в течение 10-14 дней. Раздел «Оплата» пока находится в разработке и будет запущен в течение месяца. Для оперативной оплаты потребители могут считать qr-код c платежного документа через приложение мобильного банка или оплатить наличными в отделениях «Почты России», «Сбербанка» и других доступных банках с обязательным указанием номера лицевого счета.

Также в личном кабинете возможно получить справку о начислениях и оплате по лицевому счету, ознакомиться с порядком расчета платы и тарифами на услугу регионального оператора, а также направить обращение по вопросу начислений, которое автоматически отправляется на электронную почту eirc@sarenergo.ru

Обращаем внимание, что в случае отсутствия соответствующих кнопок на сайте, необходимо выйти из личного кабинета и снова зайти в него. В дальнейшем отображение будет корректным. В ближайшее время внешний вид личного кабинета изменится, а функционал расширится.

Напомним, что по вопросам начислений потребители могут обратиться в контакт-центр по телефону: +7 (8452) 57-35-55.