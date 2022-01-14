Саратовский филиал АО «Ситиматик» в лице своего подрядчика ПАО «Саратовэнерго», выполняющего начисление платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, продолжает работу с абонентами Саратовской области.

Активно работает телефон «горячей линии» 8 (8452) 57-35-55 по вопросам начислений за услугу по обращению с ТКО. Принято уже более 100 обращений.

Документы для перерасчета платежа в связи с изменением площади квартир, количестве зарегистрированных необходимо направлять на электронную почту: eirc@sarenergo.ru.

Способы оплаты услуги регионального оператора остаются прежними, так как лицевой счет абонента и расчетный счет филиала АО «Ситиматик» сохранились без изменений. Поэтому в случае подключения автоплатежа через онлайн-банк, никакие корректировки не потребуются. Оплата услуг доступна на сайте dom.gosuslugi.ru, через любой онлайн-банк. Оплата наличными принимается в отделениях «Почты России» и любых банках. При оплате необходимо указывать номер лицевого счета. Онлайн-приемная для абонентов регионального оператора по обращению с ТКО на сайте АО «Ситиматик» откроется в конце января.

Напомним, по вопросам деятельности регионального оператора и работы мусоровывозящих компаний потребители могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.