Депутат Саратовской городской Думы, генеральный директор ОАО «Завод «Нефтегазмаш» Александр Абраменко высказал мнение об инициативе по повышению зарплат на саратовских предприятиях.

«Думаю, надо разделять предприятия, которые работают успешно, но не повышают зарплаты, и те, где экономическая ситуация сложная. Есть много факторов, влияющих на зарплатный фонд. Это производительность труда, техническая оснащённость, специфика производственного процесса, обеспеченность заказами и многое другое. Где-то просто нет возможности платить работникам больше.

Но есть и примеры, когда при высокой рентабельности зарплаты все равно не растут. Это может зависеть от финансовой модели предприятия, когда оно не распоряжается своей прибылью: она направляется на другие цели или распределяется в группе компаний. А может быть вызвано позицией руководства. С точки зрения экономической выгоды это, возможно, целесообразно. Но с точки зрения социальной, человеческой – неправильно. Особенно если уровень зарплат минимальный и не компенсируется хорошим социальным пакетом», — отметил Абраменко.