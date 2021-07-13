Губернатор Саратовской области Валерий Радаев встретился с руководством компании «Сигма Кэпитал» Аркадием Абрамовичем и Михаилом Чигиринским, сообщает пресс-служба главы региона.

По словам предпринимателей, цель проекта, который будет называться «Восток» – выйти на ежегодную добычу одного миллиона тонн нефти и одного миллиарда кубометров газа. Инвестиции составят порядка 130 миллионов долларов. Проект предполагает ввод в эксплуатацию шесть новых нефтегазовых месторождений с их поэтапным включением в единый процесс добычи от Краснокутского до Озинского районов.