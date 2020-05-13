Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов рассказал, как жители региона праздновали День Победы в этом году, сообщает пресс-служба министерства.

В праздничные майские дни саратовцы приняли участие в ряде патриотических акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В условии пандемии коронавируса часть традиционных акций перешли в онлайн-формат. В то же время были созданы и активно поддержаны саратовцами новые проекты, которые позволили не менее ярко отметить важнейший для страны юбилей.

Акция «Георгиевская лента» реализовывалась совместно с Саратовским региональным отделением «Волонтеры Победы». Георгиевские ленты переданы волонтерам Общероссийского проекта «#Мывместе», были размещены в местах, доступных для посещения гражданами, а также переданы структурам, осуществляющим работу в данный период. Всего за время акции распространено 19 тысяч ленточек. Онлайн-формат данной акции был широко поддержан жителями Саратовской области в социальных сетях.

К проекту «Окна Победы» присоединились воспитанники спортивных школ, подведомственных министерству молодёжной политики и спорта области, а также волонтеры в муниципальных районах области. Акция проводилась совместно с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Памятными рисунками и трафаретами украшено более 3,3 тысячи окон.

— Этот День Победы стал для нас особенным. Впервые великий праздник мы отмечали в режиме онлайн. Но каждый смог увидеть, как современное поколение чтит подвиг героев Великой Отечественной войны. Поздравили каждого ветерана, под окнами героев появилась необычные открытки, тысячи жителей области читали стихи о войне и писали благодарственные письма фронтовикам. Вся страна вечером пела на балконах «День Победы»! Хочу сказать спасибо волонтерам, которые помогли стране достойно отметить День Победы в такое непростое время! — отметил министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов на своей странице в социальной сети Instagram.