Министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов поделился впечатлениями от актива Саратовской области и рассказал о перспективах развития спорта в регионе, сообщили в ведомстве.

— Формат актива Саратовской области — это открытый диалог, в котором могут участвовать все жители региона. Звучали острые вопросы и прогнозы на будущее. Благодаря активной позиции губернатора Валерия Радаева и поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина региону выделяется существенное финансирование, — отметил Абросимов.

По мнению министра, прошедший 2019 год стал прорывом для региона. На развитие спорта из федерального бюджета было дополнительно выделено порядка 300 миллионов рублей. Кроме того, был введен в эксплуатацию стадион в Ершове на пять тысяч жителей, и построен бассейн в Романовке.

— Также было выделено 25 миллионов рублей школе олимпийского резерва по хоккею «Кристалл». На эти средства приобретены тренажеры, табло, ледозаливочная машина. Новое холодильное оборудование установлено в ФОКе «Заводской», и теперь он будет работать круглогодично, — уточнил Абросимов.

На заседании чиновник озвучил планы на будущий год. Среди них — строительство нового ФОКа на улице Чернышевского. Уже подписано постановление о выделении средств на возведение бассейн в Самойловке, а еще 25 миллионов будет отведено на создание физкультурно-оздоровительного комплекса в Духовницком районе.

— В этом году на развитие спорта в рамках национального проекта будет выделено более 900 миллионов рублей, — подытожил Абросимов.