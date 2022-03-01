Администрации Саратова передан в собственность земельный участок на набережной вблизи речного вокзала. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил мэр города Михаил Исаев.

Площадь участка составляет более 32 тысяч квадратных метров и располагается в границах от памятника Юрию Гагарину до моста Саратов-Энгельс.

— Теперь у администрации областного центра есть основания приступить к благоустройству данной территории.

— Кроме того, Территориальным управлением Росимущества прекращено право бессрочного пользования АО «Саратовское речное транспортное предприятие» на земельный участок, находящийся в этих границах. — добавил глава города.