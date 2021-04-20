Вчера, 19 апреля, жители Балаковского района жаловались на массовую гибель рыбы в озере Лебяжье, расположенное в селе Большой Кушум.

Граждане отмечали, что тысячи мертвых рыб и черепах выбросились на берег. А чиновники отмечали, что причиной ЧП стала нехватка кислорода у водных обитателей, поскольку верхние слои воды замерзли.

Химического воздействия не было.

В администрации Балаковского района заявили, что этот факт не подтвердился. По мнению местных чиновников, небольшое количество мальков выбросилось на участок берега площадью около трех-четырех квадратных метров. Водные обитатели погибли из-за полного промерзания озера. Это связано с тем, что его корыто сильно заилено.

—В целях углубления корыта озера, специалистами администрации Быково-Отрогского МО в 2019 году была подана заявка в министерство природных ресурсов и экологии Саратовкой области на очистку дна озера от иловых отложений. В настоящее время решается вопрос по дополнительной закачке воды в озеро. Береговая территория очищена, — отметили в администрации.