Вчера некоторые средства массовой информации опубликовали результаты исследований сливочного масла, сыра, молока от поставщика ИП Анненкова в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.

В этой связи администрация больницы обратилась с письмом к начальника Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области Екатерине Кондрашиной с просьбой провести проверку деятельности ИП Анненкова; к главному врачу «Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» Татьяне Головковой с просьбой провести лабораторное исследование готовых блюд и к прокурору Энгельса Владмиру Климову с просьбой принять меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушения прав в части, возможно, недобросовестной поставки готовой продукции для пациентов.