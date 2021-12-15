Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой говорилось об автохамах на пешеходной зоне в городе.

Напомним, в социальных сетях появилось очередное фото автомобиля, владелец которого заехал на нем под новогодние гирлянды на пешеходной зоне Саратова.

-В адрес правоохранительных органов направлено обращение о необходимости принятия мер к нарушителю. Также совместно с органами ГИБДД будет проработан вопрос патрулирования данного участка.

Благодарим саратовцев за неравнодушную позицию и призываем обращаться в правоохранительные органы при обнаружении фактов хамского отношения к городскому имуществу, — ответили в администрации.