Сегодня, 20 июля, на сайте информационного портала «Новости Саратова» появилась статья об исчезающем роднике в Октябрьском ущелье. На данный момент пресс-служба администрации Фрунзенского района прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Напомним, что местные жители сообщали о проведении неких ремонтных работ, после которых в Октябрьском ущелье иссяк родник и начал протекать левее, уходя по трубе под асфальтовое покрытие.

— В настоящее время по указанному адресу проводятся ремонтные мероприятия, по завершению которых родник возобновит свою работу, — сообщила информационному порталу «Новости Саратова» пресс-служба администрации Фрунзенского района.