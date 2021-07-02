Администрация Фрунзенского района отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о достройке этажа в объекте культурного наследия на проспекте Кирова — «Доме Блюм, конец XIX века».

Чиновники сообщили, что работы проводятся на основании разрешения, выданного комитетом по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры). Основанием для этого стала научно-проектная документация о реставрации и приспособления для современного использования этого здания.

Здесь будут реставрировать фасад и возводить мансарду. Это соответствует законодательству, что подтверждено заключением государственной историко-культурной экспертизы.

Отмечается, что работы не оказывают влияние на объект культурного наследия местного (муниципального) значения – Дом И.И. Зейферт, 1850-е гг., реконструкция 1889 г. – архитектора Шустера; 1902 года, расположенного на перекрестке проспекта Кирова и улицы Горького.