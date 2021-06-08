Сегодня, 8 июня, представители администрации Кировского района отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о жалобах местных жителей на затопленные улицы и долгие отключения воды.

Чиновники уточнили, что за прошлую неделю было зафиксировано несколько отключений для устранения аварий на сетях водоснабжения и в рамках реконструкции одной из главных канализационных насосных станций города — КНС-2.

На данный момент водоснабжение восстановлено. За подробной информацией граждан призывают обратиться в ООО «КВС» по телефону: 32-00-00