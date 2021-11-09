Администрация Кировского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о следственной проверке в доме, где в ужасных условиях живет пенсионерка.

Напомним, следователи проверяют информацию СМИ, согласно которой пожилая женщина проживает в коммунальной квартире в доме № 70-а по улице Университетская в Саратове. В доме с весны текущего года нет света, газа и отопления.

—Жилой дом по адресу улице Университетская 70А является частным домовладением. Дом в соответствии с действующим законодательством аварийным и непригодным для проживания не признавался. К сетям центрального отопления не присоединён. Обращений в администрацию района о ненадлежащих условиях проживания по данному адресу, тяжелой жизненной ситуации и т.д. не поступали. По данному факту в срочном порядке будет проведена проверка по результатам которой будет принято решение о социальной, медицинской помощи, — прокомментировали в администрации.