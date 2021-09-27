Администрация Кировского района отреагировала на публикацию портала «Новости Саратова».

Напомним, огромное изображение мужских гениталий заметили жители поселка Солнечный. Как сообщили в паблике «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте горожане, рисунок появился на дороге по улице Семёнова, которую в настоящее время ремонтируют.

Горожане начали иронизировать, что таким образом рабочие намекают, что дорога будет готова не скоро, и частично оказались правы. Ремонт и правда затянулся.

—Подрядчик ООО «НГ ГРУПП» затянул сроки строительства автомобильной дороги по улице Семенова в Кировском районе. Изначально объект планировалось сдать к 1 сентября текущего года. На сегодняшний день работы выполнены частично. Подрядчик перенес срок и обязался сдать объект до 1 ноября. Профильным комитетом данный вопрос будет держаться на контроле. Изображение удалено, с рабочими проведена беседа о недопустимости нахождения подобных изображений на дороге, — ответила администрация.