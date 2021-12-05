Администрация Кировского района Саратова прокомментировала публикацию «Новостей Саратова» по поводу жалоб местных жителей на пропажу остановки общественного транспорта.

Напомним, в редакцию «Новостей Саратова» обратилась жительница Кировского района с жалобой на пропажу остановки общественного транспорта. Вместо нее по тротуару разбросаны осколки стекла, которые, по всей видимости, убирать никто так и не собирается.

-Остановку повредило ветром. МБУ «Дорстрой» проведение монтажных работ запланировано на следующей неделе, — ответили в администрации.

Отметим, что другая жалоба горожанки, которая касалась остановки на противоположной стороне, превращенной в парковку, осталась без ответа.