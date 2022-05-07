Администрация Кировского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о нападении бездомной собаки на ребенка.

Напомним, инцидент произошел в районе автовокзала. Бездомная собака укусила 10-летнюю девочку.

-В текущем периоде производились неоднократные рейды в район автовокзала с целью отлова безнадзорных животных, в ходе которых обнаружено 10 чипированных особей, не проявляющих агрессию, 8 особей отловлено с целью вакцинации, чипирования и стерилизации, — отметили в пресс-службе.