Администрация Ленинского района Саратова отреагировала на жалобу местных жителей на затопленный подвал дома.

Вчера вышла публикация о сообщении из социальной сети жительницы дома 5Б на Зеркальной улице. Женщина жаловалась на затопленный подвал, воду из которого не могут откачать тремя насосами, так как прорвало ветхую трубу.

Чиновники написали, что авария произошла на водопроводе, принадлежащим ООО «КВС».

— Администрацией района направлено обращение в адрес ресурсоснабжающей организации о необходимости устранения аварийной ситуации, а также проведению мероприятий по осушению подвального помещения, — сказано в ответе.