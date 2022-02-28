Администрация Ленинского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах жителей затопленного дома.

Напомним, жители одного из домов Ленинского района обратились через соцсети к властям с просьбой заменить кровлю здания. По их словам, квартиры дома на улице Зои Космодемьянской,4 затапливает талой водой из-за аварийного состояния крыши. Компания-подрядчик «Неро», которая должна была ремонтировать крышу здания, в ходе работ допустила ошибки, из-за чего стало затапливать подъезды и квартиры 2-3 этажей.

—Вчера подрядной организацией ООО «Неро» проводились мероприятия по устранению причин затопления жилых помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу улица Космодемьянской, 4. Сегодня по указанному адресу будет совершен выезд сотрудниками администрации, — ответили в пресс-службе.