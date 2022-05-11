Администрация Ленинского района Саратова назвала причину падения дерева на два припаркованных автомобиля во дворе дома.

По словам ведомства, дерево упало из-за работ организации, расположенной в доме №5 по 3-му Московскому проезду. Работы по благоустройству проводились на земельном участке, относящемся к многоквартирному дому.

В настоящее время зеленые насаждения распилены и вывезены. По вопросам возмещения ущерба собственникам автомобилей необходимо обратиться в эту организацию либо — в полицию или суд.

Напомним, дерево упало на припаркованные во дворе многоквартирного дома машины. О случившемся сообщили владельцы пострадавшего транспорта в социальных сетях.

После этого сотрудники администрации прибыли на место по указанному адресу для осмотра территории и выяснения причин произошедшего.