Администрация Октябрьского района объяснила жителям ситуацию, когда накануне, 23 сентября, подъемный кран рухнул на один из домов в центре Саратова.

Напомним, инцидент произошел напротив рынка «Арига» по улице Белоглинская.

—По заказу собственника на частном земельном участке по улице Белоглинская с помощью автокрана проводились работы по демонтажу металлических конструкций. Один из аутригеров автокрана провалился в землю. Специалист, осуществляющий управление подъемным механизмом, незамедлительно прекратил работы и сложил стрелу. В ходе происшествия никто не пострадал, — прокомментировали в администрации.