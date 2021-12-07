Администрация Октябрьского района Саратова ответила на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о кучах мусора, по которым приходится ездить саратовским трамваям.

Напомним, горожане пожаловались на горы мусора на Беговом проезде у дома №1, которые раскиданы по трамвайным путям.

-Данный участок оснащен контейнерной площадкой, вывоз мусора осуществляется регулярно. Несанкционированная свалка ликвидирована. Обращаем внимание, что за сброс мусора в неположенном месте предусмотрена административная ответственность, — ответила администрация.