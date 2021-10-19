Администрация Фрунзенского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о провалившейся в дорожную яму машине.

Напомним, на пересечении Мирного переулка и улицы Советская, по словам очевидцев, машина провалилась в яму на дороге. Саратовцы отметили, что дорогу на этом участке починили только минувшим летом.

—На территории въезда в многоквартирный дом по адресу улица Советская, 64/70 провалился смотровой колодец, предположительно расположенный на сетях ООО «КВС». В адрес ресурсоснабжающей организации направлено обращение о необходимости проведения работ по восстановлению нормативного состояния колодца. Вместе с тем сообщаем, что в рамках программы ремонта тротуаров работы по асфальтировке въездов не предусмотрены. Замена асфальтового покрытия по указанному адресу не производилась, — прокомментировала ситуацию администрация района.