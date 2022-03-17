Глава администрации района Олег Курицын и профильные заместители выехали на место. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Заводского района.

По их словам, данный открытый колодец находится на балансе управляющей организации ООО «Волгарь». В настоящий момент люк огорожен и сегодня будет закрыт.

— Администрация Заводского района сожалеет о случившемся. В ближайшее время сотрудники администрации свяжутся с пострадавшей стороной для урегулирования ситуации, — отметили в ведомстве.

Напомним, ситуация случилась 15 марта, когда 4-х летняя девочка выходила из маршрутки на Огородной.