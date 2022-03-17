Администрация Фрунзенского района прокомментировала случай с упавшей на 11-летнюю девочку ледяной глыбой.

По словам ведомства, в адрес управляющей организации ООО «Хапилин» направлено требование о необходимости проведения обследования и принятия незамедлительных мер по очистке кровли и козырьков балконов от снега и наледи по улице Горького, д. 27.

В случае неисполнения комитетом по ЖКХ будет проведена проверка в отношении данной организации за нарушение действующего жилищного законодательства с последующим привлечением к административной ответственности.

— По вопросам причинения вреда здоровью пострадавшей необходимо обратиться в управляющую организацию или в суд. Администрация Фрунзенского района сожалеет о случившемся и готова оказать юридическую помощь пострадавшей стороне, — сообщили в ведомстве.