Администрация Ленинского района отреагировала на публикацию интернет-издания «Новости Саратова», в которой рассказывалось о жалобах жителей города на яму на дороге.

Напомним, горожане жаловались на яму на улица Черниговская, между домами 36 и 38. По сообщениям местных жителей, в день по две-три машины в нее попадают.

—В настоящее время ведутся работы по установлению организации, проводившей работы на указанном участке. Также планируется выезд ООО «КВС» на обследование данного участка. МБУ «Дорстрой» поручено обеспечить безопасный проезд, — прокомментировали в администрации.