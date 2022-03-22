Администрация Заводского района прокомментировала несчастный случай с молодым человеком, которого госпитализировали после травмы от упавшей с крыши наледи.

По словам ведомства, накануне, 22 марта, сотрудниками администрации района после случившегося незамедлительно была проведена проверка. В ходе осмотра, снега и наледи на крыше дома не обнаружено.

С управляющей организацией проведена разъяснительная работа о своевременности выполнения очистки крыши. Профильные структуры проведут проверку по данному факту.