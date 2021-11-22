Администрация Ленинского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось об отсутствии отопления в домах на ВСО.

Напомним, жители Ленинского района уже две недели живут в холодных домах, на что жалуются в группах социальных сетей.Также жильцы жаловались на то, что крышу не отремонтировали до конца.

-По информации управляющей компании ООО «КиТ» температурные параметры системы теплоснабжение по указанному адресу подаются в соответствии с температурным режимом наружного воздуха. Также заявки на низкие параметры отопления в управляющую организацию не поступали. Фондом капитального ремонта заключен договор с подрядной организацией на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту крыши. Администрацией района будет направлено обращение в адрес фонда о принятии необходимых мер по завершению ремонта крыши, — ответила администрация.