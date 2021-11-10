Администрация БМР прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой сообщалось о разорении пляжа в Балакове вандалами.

Местные жители сообщили, что оборудование летнего места отдыха для балаковцев никто не догадался убрать на зиму. Пляж в 7 микрорайоне остался незаконсервированным до следующего сезона.

— В 7 микрорайоне на пляже нет деревянных конструкций. Есть только на пляже в первом микрорайоне. Там в этом году проводили масштабное благоустройство, объект ещё не сдан, — ответила администрация.