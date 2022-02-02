Администрация Волжского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о получении 22-летней девушкой травм после схода снежной массы с крыши дома.

—Администрация сообщает, что управление многоквартирным домом 150/154 по улице Мичурина осуществляет ЖСК «Князевский взвоз». Сход снега произошел с данного здания.

Кровля этого многоквартирного дома не скатная. В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда мягкие кровли от снега не очищают, за исключением желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком; снежных навесов на всех видах кровли.

В случае, если сход наледи, причинивший вред здоровью, произошел с кондиционера либо козырька балкона, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ответственность за причинение вреда несет собственник жилого помещения указанного многоквартирного дома, — ответили в пресс-службе.