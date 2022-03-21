Администрация Октябрьского района МО «Город Саратов» прокомментировала публикацию о рухнувшем балконе пятиэтажной «хрущевки».

По словам ведомства, обрушения балкона по улице Чернышевского Н.Г., 57Б не установлено. Произошло частичное обрушение штукатурки пилястры. В 2021 году, при проведении общего собрания, собственники жилых помещений отказались проводились ремонт балконов.

В настоящее время проведены работы по ограждению территории в целях обеспечения безопасности пешеходов. Завтра, 21 марта, подрядной организацией будут проведены работы по обследованию балконов.

На ближайшее время ООО УК «Рассвет» запланировано повторное собрание собственников по вопросу проведения ремонта балконов.