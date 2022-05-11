Администрация Ленинского района отреагировала на случай с упавшим на два припаркованных автомобиля деревом.

Сегодня, 11 мая, сотрудники ведомства прибудут на место по указанному адресу с целью осмотра территории и выяснения причин произошедшего.

Напомним, о случившемся сообщили владельцы пострадавших машин в социальных сетях. Они уточнили, что ЧП произошло возле дома № 5 по 3-му Московскому проезду.

По предварительному мнению, незадолго до случившегося в этом месте копали землю рабочие, проводившие ремонт. При снятии грунта были задеты корни дерева.