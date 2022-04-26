Администрация Октябрьского районапрокомментировала несчастный случай с ребенком, провалившимся в яму с водой.

Напомним, инцидент случился на Клинической улице. Причиной тому послужил прорыв трубы, из-за которой водой наполнились два котлована.

Как уточнили в администрации, земляными работами для устранения аварии на сетях занимаются ООО «КВС».

— В случае нарушения установленного органами местного самоуправления срока производства земляных работ и (или) срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ, будет рассмотрен вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, — ответили в ведомстве.