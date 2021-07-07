Сегодня на портале «Новости Саратова» появилась публикация, в которой рассказывалось о том, что на перекрестке улиц Тверская и Вишневая в Саратове коммунальщиками была разрыта и брошена яма. Из-за этого целому району вокруг грозит отключение интернета.

Как заявляет администрация Ленинского района, работы по этому адресу проводятся силами ПАО «Т Плюс» в рамках выданного разрешения. За нарушение срока проведения этих работ в адрес компании будет составлен протокол об административном правонарушении.

По предварительной информации, сегодня запланирован перенос опоры по указанному адресу, после чего будут продолжены ремонтные работы на сетях водоснабжения. Когда аварийная ситуация будет устранена, компания обязана будет восстановить благоустройство на участке.