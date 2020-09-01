На сегодняшнюю публикацию интернет-издания «Новости Саратова» о жалобе жителей дома на улице Мамонтовой 4 в Саратове, которых оставляют без двора, последовал ответ администрации Ленинского района.

Напомним, вместо площадок для детей или зеленых зон там собираются строить магазин.

— Добрый день, земельный участок по адресу: ул.им.Мамонтовой, д.4 с кадастровым номером 64:48:040111:69 находится в частной собственности физического лица. В настоящий момент собственником подготовлен проект и план работ по благоустройству прилегающей территории, — объяснили чиновники.

Отмечается, что стройка идет в рамках закона.