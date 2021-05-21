Саратовцы пожаловались в соцсетях на Рокотовское кладбище в Заводском районе, где до сих пор продолжаются захоронения, хотя они приостановлены с 1977 года.

— Еще в октябре 2009 года глава администрации Саратова Вячеслав Сомов специальным захоронением запретил погребение и подзахоронение, но «подпольные» могильщики действуют, а захоронения продолжаются на склонах и в посадках. Еще лет десять назад газеты писали, что рокотовское кладбище является криминальным, что здесь никто не спросит свидетельства о смерти и закопать тут можно какого-нибудь убиенного, про судьбу которого никто никогда не узнает. Городские власти, наложившие запрет на захоронения, поначалу разводили руками. Дескать, легализация кладбища — дело дорогостоящее и кропотливое: тут не только надо определить границы, но благоустраивать и документировать захоронения, вносить данные в соответствующие базы. Несколько лет назад поднимался вопрос о легализации кладбища, но пока так и не решен, — пишут местные жители в сообществе в ВК «Заводской Online Саратов».

По материалам Википедии, объект действительно считается несанкционированным, криминальным и не соответствует санитарным нормам. О его появлении история умалчивает.

Отмечается, что кладбище довольно тесное — даже дорожек между могилками почти не осталось. Многие из них встречаются на горе, территория которой относится к Кумысной поляне.

Сейчас на кладбище много свежих захоронений вплоть до 2021 года, которые встречаются даже в самом центре кладбища.

По информации администрации Заводского района Саратова, кладбище содержится за счет средств бюджета города. Действительно, с 2009 года все формы захоронений здесь запрещены.

— В связи с отсутствием свободной территории для создания новых участков захоронений на общественном кладбище муниципального образования «Город Саратов» подготовлен проект постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» о закрытии Рокотовского кладбища в Заводском районе для погребения умерших, за исключением погребения умерших в родственные могилы или на свободные места в оградах с такими могилами, в места семейных захоронений в соответствии с санитарными нормами и правилами, — отмечают чиновники.

Однако эта проблема до сих пор так и остается не решенной.