Объявлен аукцион на выдачу кредита в 500 миллионов рублей саратовской администрации.
Заказчиком является мэрия Саратова.
Начальная цена контракта — 13,8 миллиона рублей, эти деньги выделят из муниципального бюджета.
Заявки принимаются до 12 марта, победителя определят спустя четыре дня.
Он будет должен предоставить деньги в течение 180 дней, начиная с того, когда заключен контракт.
В администрации города пояснили, что деньги нужны на покрытие кассового разрыва в случае, если такой образуется на ту сумму, которая потребуется.
Погашать долг муниципалитет будет в сжатые сроки, как только разрыв восполнится.