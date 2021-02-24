Объявлен аукцион на выдачу кредита в 500 миллионов рублей саратовской администрации.

Заказчиком является мэрия Саратова.

Начальная цена контракта — 13,8 миллиона рублей, эти деньги выделят из муниципального бюджета.

Заявки принимаются до 12 марта, победителя определят спустя четыре дня.

Он будет должен предоставить деньги в течение 180 дней, начиная с того, когда заключен контракт.

В администрации города пояснили, что деньги нужны на покрытие кассового разрыва в случае, если такой образуется на ту сумму, которая потребуется.

Погашать долг муниципалитет будет в сжатые сроки, как только разрыв восполнится.