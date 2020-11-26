В адрес ООО «Автодорожник», которая занимается ремонтом в Саратове, не раз поступали предписания об устранении нарушений. Об этом сообщили в мэрии.

Недостатки выявили на Цветочной, Летней улице, 3-м проезде, Раздольной, 4-й Окольной, Батавина, Гоголя, Емлютина. Это некачественная установка бордюра, укладка асфальта, толщина самого покрытия.

Работы затянулись, имеются дефекты и даже мусор за собой рабочие не убирают.

Однако исправлять ситуацию подрядчик не торопится.

Кроме того, на улице Емлютина и Мира асфальт уложен не в соответствии с технологией.

Это необходимо исправить до 30 ноября, или контракт с организацией расторгнут, работы не примут и не оплатят.