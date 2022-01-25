Администрация Фрунзенского района прокомментировала публикацию «Новостей Саратова», в которой сообщалось о потравленных в городе собаках.

В соцсетях появилась информация о том, что собак во Фрунзенском районе травят ядом.

-Администрацией Саратова осуществляется ряд переданных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных (отлов, стерилизация/кастрация, вакцинация). Муниципалитет не имеет отношения к травле собак. Если Вы стали свидетелем жесткого обращения с животными, необходимо обратиться в правоохранительные органы, — ответили в пресс-службе.