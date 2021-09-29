Михаил Исаев. Сегодня, 29 сентября, в администрации города состоялось совещание по вопросу вхождения Саратова в отопительный сезон. Его провел глава города

Первый заместитель главы города Дмитрий Алексеев доложил о мерах, принятых в данном направлении. Так, создан городской оперативный штаб, аналогичная работа проводится в районах.

По его словам, на 99,6% завершены гидравлические испытания объектов с центральным отоплением, из 604 объектов социальной сферы проведены гидравлические испытания 599 объектов.

Напомним, официально в городе отопительный сезон начался с 27 сентября.

Мэр поставил задачу обеспечить подачу тепла во все жилые дома до 7 октября. Как отметили участники совещания, оперативному решению данного вопроса мешают ремонтные работы ПАО «Т Плюс».