Администрация Октябрьского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобах людей на плохое состояние воды в Волге.

Напомним, жители Саратова в группах социальных сетей пожаловались на разлитые в Волгу нефтепродукты. Они указали, что нефтяное пятно заметили в Волге в районе улицы Провиантской.

—Проведен выход на место, осмотрена акватория на участке от улицы Бабушкин Взвоз до первого молла в районе улицы Шелковичная. Нефтепродукты на поверхности воды не обнаружены, — прокомментировали в администрации.