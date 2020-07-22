В мэрии Саратова прокомментировали возбуждение уголовного дела о халатности должностных лиц МКУ «Капитальное строительство».

— Данная информация не поступала. Администрация приняла меры для выяснения всех обстоятельств, — отмечается в сообщении.

Напомним, по версии следствия в мае 2019 года учреждение заключило контракт с организацией на строительство детсада в Ленинском районе города.

Объект стоимостью 147 миллионов 192 тысячи рублей ввели в эксплуатацию, а проверка показала, что объем отдельных работ завысили.

Бюджету РФ нанесен ущерб в размере двух миллионов 523 тысяч и 38 рублей.