Администрация Заводского района Саратова не подтвердила информацию, размещенную в соцсетях накануне, 26 января.

Напомним, жители Саратова писали в соцсетях, что в школах появились «глушилки» для мобильных телефонов учащихся.

-Данное учебное заведение не оборудовано подавителями сотового сигнала. На основании письма прокуратуры Заводского района руководителям образовательных организаций района было рекомендовано разработать локальные акты, ограничивающие бесконтрольное использование учащимися личных мобильных устройств во время образовательного процесса в период пребывания в образовательной организации, с последующим рассмотрением совместно с родительским сообществом, — ответили в пресс-службе.