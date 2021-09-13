Празднование дня города в Саратове назначено на выходные 18-19 сентября. Городская администрация опубликовала программу официальных мероприятий на эти дни.

В 10:00 в субботу стартует велопробег. Также в этот день жители и гости Саратова смогут посетить фестиваль мороженного, фестиваль воздушных змеев, фестиваль ландшафтного дизайна и фестиваль современной музыки «Волга Wawe».

В 21:00 запланирован традиционный салют в честь дня города. О месте его запуска пока не сообщается.

В воскресенье, 19 сентября, планируется с 12:00 до 20:00 продолжат свою работу тематические площадки и пройдет фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары».

Также администрация города напомнила жителям, что во время проведения мероприятий продолжают действовать коронавирусные ограничения.