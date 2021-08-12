Мэрия Саратова не будет сносить аварийные дома в Волжском районе. Соответствующие постановления подписал 10 августа глава города Михаил Исаев.

Дом № 16 по улице Соляной и дом № 3 по улице Валовой были признаны аварийными 24 февраля текущего года. Так как они не являлись объектами культурного наследия, было принято решение их снести. Но за прошедшие полгода статус домов изменился.

Приказом от 18 июня дом на Валовой включили в список объектов культурного наследия как дом Липатова начала ХХ века. А дом по улице Соляной передумали сносить из-за уточнения его адресного ориентира, который стал основанием такого решения. Теперь аварийные дома ждет реконструкция до 1 сентября 2023 года.