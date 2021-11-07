Накануне жители Саратова пожаловались на испорченный участок только что отремонтированной дороги в центре города.

Администрация Кировского района отреагировала на публикацию «Новостей Саратова», в которой рассказывалось о жалобе.

На фотографиях очевидцев заметно, как кто-то прошелся по свежему, еще не успевшему затвердеть покрытию дороги, тем самым «оставив свой след в истории». Очевидцы уточнили, что это произошло на пересечении улиц Рахова и Московской.

— На указанном участке будет выложено плиточное покрытие с цементно-песчаным основанием. Образовавшийся дефект от действий третьих лиц будет исправлен. Обращаем внимание жителей, что участок производства работ огорожен, необходимо обходить его и не пересекать сигнальные ленты, — прокомментировали ситуацию в администрации.