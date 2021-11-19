В СМИ и соцсетях жители Саратова активно высказываются о порче городского имущества скейтбордистами. Неоднократно было замечено, что катаются подростки в местах не приспособленных для этого, сообщает пресс-служба городской администрации.

Скейтбордисты «облюбовали» достопримечательности — фонтан «Мелодия», памятник К.А. Федину, фонтан «Каскад».

Напомним, летом нашлись «герои», которые прокатились на самокате по городской Доске почета.

Подростки, как правило, не реагируют на замечания окружающих о том, что эти объекты не предназначены для катания. Горожане требуют, чтобы на такие случае реагировала полиция.

В Саратове создано несколько зон в разных районах города, где любители уличных видов спорта могут оттачивать свое мастерство. Такие площадки имеются на набережной, в сквере имени Марины Расковой, новый скейт-парк в настоящее время строится в поселке Юбилейный.

-Призываем юных экстремалов с уважением относиться к архитектурным объектам, — добавили в администрации.