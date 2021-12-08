Комитет по архитектуре при городской администрации предлагает сохранить стены здания сгоревшей гостиницы «Россия».

Совместно с градозащитниками и московским реставратором Петром Шутовым члены комитета пришли к выводу, что если в срочном порядке стянуть каркас здания и заложить окна кирпичом, то можно избежать сноса стен.

Напомним, о том, что действовать надо незамедлительно уже заявлял зампред градозащитного совета Владимир Лешуков. Он отметил, что с наступлением минуса промокшие балки замерзнут и начнут разрывать кирпичную кладку.